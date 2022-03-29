ЖКХ

Российские аналоги импортным насосам подбирают для системы водоснабжения в Печорах

Совещание по реализации проекта модернизации системы водоснабжения в Печорах в рамках туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки» провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас на объекте идет строительство двух канализационно-насосных станций (КНС) и реконструкция центральной городской КНС.

В администрации отметили, что, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, есть «логистические сложности» с поставкой иностранного оборудования. Тем не менее, ведется подбор аналогового насосного оборудования, которое уже есть на складах у поставщиков.

Подрядчик также прокладывает и реконструирует инженерные сети. Все это направлено на решение вопросов канализирования и очистки сточных вод в разных частях города.