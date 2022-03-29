ЖКХ

В Великих Луках установили причину остановки водоснабжения

Повреждение кольцевого водовода в Великих Луках произошло из-за износа сетей водоснабжения диаметром 400 милиметров. Об этом рассказал глава администрации города Андрей Беляев, сообщает телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».

«Переподключение уже произвели, жители без воды не останутся, возможно снижение давления на верхних этажах. В течение 3-4 часов давление в водоводе должно прийти в норму», – отметил Андрей Беляев.

Основные работы по устранению утечки начнут производить завтра с утра, говорится в сообщении.

По сообщению диспетчера «Водоканала», давление холодного водоснабжения нормализовалась.