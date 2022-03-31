ЖКХ

Почти 5 тысяч многоквартирных домов вошли в региональную программу капремонта

В настоящее время региональная программа капитального ремонта включает в себя 4,8 тысячи многоквартирных домов – свыше 34,8 тысячи элементов. Об этом сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В соответствии с региональной программой капитального ремонта, учитывая высокую степень износа жилого фонда в Псковской области, за 10 лет необходимо выполнить 75% работ по капитальному ремонту конструктивных элементов до 2026 года (26 123 элемента). Оставшиеся 25% работ (8 707 элементов) – за 17 лет (до 2043 года), рассказал Сергей Грахов.

Не включенными в краткосрочные планы периодов 2016–2023 годов остаются более 15,4 тысячи элементов.