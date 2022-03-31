ЖКХ

60 лифтов планируют заменить в Псковской области в 2023 году

60 лифтов планируют заменить в Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В соответствии с региональной программой общее количество лифтов с истекшим назначенным сроком службы по году постройки на 1 января 2025 года составляет 259 штук в 78 многоквартирных домах, из них на счете регионального оператора 43 многоквартирных дома с 133 лифтами.

«В соответствии с краткосрочными планами на 2022 год запланирована замена 49 лифтов в 14 домах, на 2023 год – замена 18 лифтов в 5 домах», – сказал Сергей Грахов. В его докладе указано, что дополнительно планируется включить на 2023 год замену ориентировочно 42 лифтов в 14 домах. Всего в 2023 году заменят 60 лифтов.

В краткосрочный план на 2024 год планируется включить замену 24 лифтов в 10 домах.