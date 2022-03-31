ЖКХ

Размер взносов за капремонт в Псковской области пересмотрят, исходя из экономической ситуации

Методику расчета размера платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Псковской области планируют скорректировать, исходя из экономического положения России. Об этом сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания депутатов 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

После доклада Сергея Грахова, который рассказал об итогах программы капитального ремонта в Псковской области за 2021 год и планах следующие годы, вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков поинтересовался, как повлияло повышение тарифа на собираемость и работу Фонда капитального ремонта Псковской области.

«И планируется ли повышение тарифа в 2022 году, если да, то какие параметры? Кроме того, планировалось, что в 2022 году начнется ремонт газовых сетей, как будет при этом осуществляться доступ жильцов к домам и сколько им придется обходиться без газа?» - спросил Александр Братчиков.

Сергей Грахов ответил, что пока о результатах повышения тарифа говорить рано, потому что люди только недавно начали получать платежные квитанции. «В комитет поступают обращения граждан, но они просто просят объяснить, возмущений не фиксируется. В сторону ухудшения по собираемости это не отразится. По закону мы обязаны пересматривать размер взносов на каждый год, это будет сделано в декабре. А по какой методике будем считать, сказать затруднительно. В нынешней ситуации методика, возможно, будет скорректирована в рамках экономического положения в нашей стране», - пояснил он.

Руководитель регионального фонда капремонта Сергей Шарлаев также добавил, что в этом году начинается работа по замене систем газоснабжения. Он попросил коллег изучить предложения по выполнению работ. «Мы не будем целиком отключать многоквартирные дома от газа, будем отключать по стоякам. Такая возможность имеется, сегодня эти детали обсудим. Состоялись встречи с управляющими организациями, мы обратились с просьбой провести информирование собственников о планах на ремонт. Подготовим небольшие памятки для, чтобы распространить их в домах. Коллеги пошли навстречу и сказали, что в квитанциях укажут планируемые сроки ремонта по каждому дому», - ответил он.

Сергей Шарлаев также отметил, что все квартиры будут оборудованы газоанализаторами, так как капремонт «очень важен, актуален и влияет на безопасность».