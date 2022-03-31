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Поставка канализационного оборудования в Печоры ожидается в ближайшее время - подрядчик

Поставка иностранного канализационного оборудования на территорию туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки» в Печоры ожидается в ближайшее время. Об этом официальный представитель ООО «Индустрия-ВК» Борис Белявский сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы занимаемся производственной поставкой инженерного оборудования, в том числе на объект в городе Печоры. Хотим успокоить жителей города и заверить, что обязательства по договору поставки выполняются в полном объеме. Из 7 насосов 3 уже находятся в Пскове, а 4 - в Москве», - пояснил представитель компании.

В связи с экономическими трудностями, а также сложностями прохождения таможенного контроля и логистики, график поставки сместился на 2 недели, с 15 на 30 марта.

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Из-за санкций, наложенных на банк, который производил расчет, компании пришлось искать возможность открыть счет в другом банке, чтобы генеральный подрядчик смог выполнить обязательства и в полном объеме произвести отгрузку на объекте.

«Несмотря на экономический кризис, мы работаем без изменения сметной стоимости, по старой цене. Свои обязательства готовы выполнить в полном объеме. Отгрузка оборудования ожидается в течение 1,5-2 недель. Мы открыты к диалогу с администрацией на любом уровне», - заключил официальный представитель компании «Индустрия-ВК».