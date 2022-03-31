Жителей Псковской области призвали остерегаться «лжегазовиков»

В последнее время в Псковской области стали более частыми случаи мошеннических действий в сфере предоставления услуг потребителям природного газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».
Злоумышленники действуют по определенной схеме. Представляясь сотрудниками газовой службы, мошенники входят в доверие пожилым людям и убеждают их в необходимости срочной установки приборов учета газопотребления, ремонта или замены газового оборудования. При этом цены на услуги «лжегазовиков» значительно превышают среднерыночные.
Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» рассказали о том, как отличить сотрудников по техническому обслуживанию газового оборудования от представителей сторонних организаций.
Прежде чем допускать работников до газового оборудования эксперты советуют сначала проверить, с какой организацией заключен договор на техническое обслуживание.
Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» приходят в квартиру или дом только для проведения планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО), а также по аварийной или ремонтной заявке абонента. Специалисты не могут посещать дома и квартиры с целью рекламирования газового оборудования или его продажи.
Все сотрудники АО «Газпром газораспределение Псков» имеют удостоверение с печатью и названием организации. Также отличительной чертой такого сотрудника является спецодежда, имеющая логотип компании.
Кроме того, манипуляции по замене газового оборудования сторонними лицами увеличивают риски возникновения аварийной ситуации. Это обслуживание осуществляется только специализированной организацией, с которой заключен договор на техническое обслуживание, в соответствии с Правилами пользования газом при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (постановление РФ от 14 мая 2013 года №410).
Псковские газовики призывают жителей быть бдительными и не доверять лицам, вызывающим сомнения. Это поможет обезопасить дом и не стать жертвой мошенников. Пострадавшим от обмана и некачественной установки газового оборудования рекомендуется обращаться в правоохранительные органы.