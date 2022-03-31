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ЖКХ

Жителей Псковской области призвали остерегаться «лжегазовиков»

01.04.2022 08:59|ПсковКомментариев: 0

В последнее время в Псковской области стали более частыми случаи мошеннических действий в сфере предоставления услуг потребителям природного газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

Злоумышленники действуют по определенной схеме. Представляясь сотрудниками газовой службы, мошенники входят в доверие пожилым людям и убеждают их в необходимости срочной установки приборов учета газопотребления, ремонта или замены газового оборудования. При этом цены на услуги «лжегазовиков» значительно превышают среднерыночные.

Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» рассказали о том, как отличить сотрудников по техническому обслуживанию газового оборудования от представителей сторонних организаций.

Прежде чем допускать работников до газового оборудования эксперты советуют сначала проверить, с какой организацией заключен договор на техническое обслуживание.

Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» приходят в квартиру или дом только для проведения планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО), а также по аварийной или ремонтной заявке абонента. Специалисты не могут посещать дома и квартиры с целью рекламирования газового оборудования или его продажи.

Все сотрудники АО «Газпром газораспределение Псков» имеют удостоверение с печатью и названием организации. Также отличительной чертой такого сотрудника является спецодежда, имеющая логотип компании.

«До проведения технического обслуживания оборудования проводится обязательное информирование потребителей (размещение объявлений с указанием номера телефона газовой компании, по которому вы, как потребитель, можете проверить информацию, получить консультацию, задать интересующие вас вопросы). Если у вас остаются сомнения относительно пришедшего сотрудника газовой службы, можно позвонить в службу 04 (с мобильного – 104) и уточнить, проводится ли проверка оборудования по указанному адресу и числится ли в штате организации данный работник», - советуют в компании. 

Кроме того, манипуляции по замене газового оборудования сторонними лицами увеличивают риски возникновения аварийной ситуации. Это обслуживание осуществляется только специализированной организацией, с которой заключен договор на техническое обслуживание, в соответствии с Правилами пользования газом при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (постановление РФ от 14 мая 2013 года №410).

Псковские газовики призывают жителей быть бдительными и не доверять лицам, вызывающим сомнения. Это поможет обезопасить дом и не стать жертвой мошенников. Пострадавшим от обмана и некачественной установки газового оборудования рекомендуется обращаться в правоохранительные органы.

Теги: #мошенничество #Псковская область #газ
Источник: Псковская Лента Новостей
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