ЖКХ

Псковский фонд капремонта: Мы используем только современные материалы

Фонд капительного ремонта Псковской области использует в работе только современные материалы. Об этом в программе «Коммунальный ликбез» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил генеральный директор учреждения Сергей Шарлаев.

«Мы живем в XXI веке, нужно использовать современные материалы. Мы за использование только современных материалов, в том числе наплавляемых для кровли, инженерных сетей – все используется современное. Конечно, применяем с учетом строительных норм и правил, требований ГОСТов, ведь надо понимать, что наша деятельность регламентируется», – сказал Сергей Шарлаев.

Гость студии рассказал и об обратной ситуации, когда устаревший материал применялся по настоянию жителей. «В одном из муниципалитетов произошла очень странная ситуация. Мы хотели сделать металлическое покрытие крыши, но на общем собрании люди настояли на шифере. Привезли материал, на который были все документы (ГОСТ, СНИП), но по факту, когда стали укладывать на крышу, он лопался. Тогда мы повторно предложили сделать на эти деньги металлическое покрытие», – заключил Сергей Шарлаев.