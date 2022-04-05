ЖКХ

«Экопром» ликвидирует несанкционированную свалку в Писковичах. ВИДЕО

Видео со встречи руководства филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) в деревне Писковичи с местными жителями опубликовали в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

5 апреля у контейнерной площадки, где образовалась несанкционированная свалка, директор «Экопрома» Александр Киселев и его заместитель Марина Мезенцева вместе главой Писковичской волости Наталией Волковой обсудили проблему с жителями и теми, кому небезразлична экологическая ситуация.

«Подробнее в нашем видеоролике!» - поделились в компании.