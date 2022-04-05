ЖКХ

Нарушения в ходе капремонта выявил регоператор в ряде районов Псковской области

Нарушения в ходе капремонта выявил регоператор в ряде районов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Фонда капитального ремонта (ФКР).

Качество и сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Псковской области находится под постоянным контролем со стороны руководителей и специалистов регионального оператора, отметили в ФКР. Так, 5 апреля состоялся очередной контрольный выезд, в рамках которого посетили объекты в городах Порхов и Дно.

В доме №28 по улице Пушкина в Порхове подрядная организация ООО «РУС» приступила к работам по капитальному ремонту крыши. Сюда завезли строительные материалы и отремонтировали крышки бетонных вентиляционных каналов. На объекте обсудили сроки и этапы проведения работ.

Фото здесь и далее: РО ФКР

В городе Дно на улице Ленина, 8 подрядная организация ООО «Строй-Проф» проводит капитальный ремонт крыши. В настоящее время работы завершили уже на 35%. В ходе осмотра выявлены замечания по устройству стропильной системы. Генеральный директор регионального оператора Сергей Шарлаев заострил внимание подрядчика на отсутствии исправного огнетушителя на объекте, что противоречит правилам пожарной безопасности. Кроме того, в этом году в указанном доме также будет проведен капитальный ремонт системы холодного водоснабжения.

Далее осмотрели крышу дома №82 по улице Космонавтов в Дно. Капремонт проведен на 30%, подрядная организация выполнила перекладку вентиляционных труб, также проведен ремонт стропильной системы, частично устроено покрытие крыши из профилированного листа. Подрядчику необходимо устранить выявленные замечания по устройству стропильной системы и вывезти строительный мусор.

Также представители регоператора посетили дома №17 и №19 по улице Красной в Дно, в которых начаты работы по капитальному ремонту крыш и фасадов. На объекты завезены строительные материалы, переложены вентиляционные трубы, начались работы по отбивке разрушающейся штукатурки фасадов. В ходе осмотра были выявлены замечания по выполненной перекладке вентиляционных труб. Руководители регионального оператора обсудили с представителями подрядных организаций ход выполнения работ.

По итогам рабочей поездки подрядным организациям поручили устранить выявленные замечания, вывезти строительный мусор и обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при производстве работ.