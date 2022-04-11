Почти 300 контейнеров для раздельного сбора мусора поступили на баланс города Пскова

286 контейнеров для раздельного сбора мусора поступили на баланс города Пскова. Желтые баки регион закупил на федеральные средства и распределил их по муниципалитетам, сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своем телеграм-канале.
Фото здесь и далее: телеграм-канал главы администрации города Пскова Бориса Елкина
«Коммунальные службы уже развозят новые контейнеры по адресам. В первую очередь, емкости для мусора будут установлены в местах, где имеется контейнерная площадка и отсутствует сетка "Мехуборки". Таким образом, еще 286 мест в Пскове будут оборудованы для сортировки бытовых отходов. В урну можно будет складывать пластик, бумагу и стекло», - рассказал Борис Елкин.
Он призвал псковичей присоединяться к раздельному сбору мусора и вносить свой вклад в экологию региона. «Сортировка поможет значительно снизить объем твердых бытовых отходов, отправляющихся на полигон. А переработка вторсырья даст жизнь новым товарам», - подчеркнул сити-менеджер.