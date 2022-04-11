ЖКХ

Почти 300 контейнеров для раздельного сбора мусора поступили на баланс города Пскова

286 контейнеров для раздельного сбора мусора поступили на баланс города Пскова. Желтые баки регион закупил на федеральные средства и распределил их по муниципалитетам, сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал главы администрации города Пскова Бориса Елкина

«Коммунальные службы уже развозят новые контейнеры по адресам. В первую очередь, емкости для мусора будут установлены в местах, где имеется контейнерная площадка и отсутствует сетка "Мехуборки". Таким образом, еще 286 мест в Пскове будут оборудованы для сортировки бытовых отходов. В урну можно будет складывать пластик, бумагу и стекло», - рассказал Борис Елкин.

Он призвал псковичей присоединяться к раздельному сбору мусора и вносить свой вклад в экологию региона. «Сортировка поможет значительно снизить объем твердых бытовых отходов, отправляющихся на полигон. А переработка вторсырья даст жизнь новым товарам», - подчеркнул сити-менеджер.