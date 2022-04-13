ЖКХ

Александр Борисов оценил угрозу срыва программы догазификации в Псковской области

Программа догазификации в Псковской области будет реализована, несмотря на экономические изменения в стране. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

Ранее Александр Борисов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников провели рабочую встречу, на которой они обсудили, в частности, реализацию программы догазификации.

«Михаил Юрьевич (Ведерников — ред.) полон решимости эту программу в Псковской области продолжить, потому что это, действительно, очень важная тема, поэтому не переживайте, эта программа будет продолжена, газ придет в дома Псковской области», - отметил Александр Борисов.

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Он добавил, что на эту программу поступило уже более 750 тысяч заявок, более 300 находятся в стадии реализации.