ЖКХ

Рассылка «квитанций-обманок» прошла в Пскове

В первой половине апреля тысячи псковичей по всему городу оказались в непонятной ситуации. В своих почтовых ящиках вместе с квитанциями и газетами они обнаружили подозрительное «извещение о проведении работ».

Автор извещения, компания «Водоучет», уведомляла собственников квартир о том, что в течение десяти дней в их доме будут проходить работы по поверке приборов учета воды и, в случае необходимости, их замене. Текст на листе формата А6 оказался составлен очень грамотно: здесь и штрих-код, и упоминание Федерального закона, и QR-код, и номер извещения, и даже таблица с «кругленькими» суммами, как в самой обычной платежке.

В конце приписка, которая и вовсе побуждает к немедленному действию: «В целях соблюдения ФЗ (Федерального закона – ред.), вам необходимо согласовать дату и время проведения процедуры проверки приборов учета воды». Кому захочется добровольно нарушать закон после такого? Читайте далее в материале «МК в Пскове».