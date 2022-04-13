Президент России Владимир Путин поручил расширить программу газификации российских регионов. Об этом сообщается в телеграм-канале партии «Единая Россия».
Ее необходимо распространить на максимальное количество населенных пунктов и домовладений, подчеркнул президент на совещании по развитию нефтегазовой отрасли. «Задача вполне конкретная. Везде где это возможно, газ либо трубопроводный, либо сжиженный должен дойти до потребителя», - сказал он.
Напомним, по инициативе «Единой России» реализуется программа социальной газификации. До конца года по ней подключат около миллиона домовладений.
Более чем в 60 регионах предоставляются льготы для ряда категорий граждан на приобретение газового оборудования или компенсацию работ внутри участка. Также по инициативе партии социальная газификация распространится на домовладения с несколькими квартирами.