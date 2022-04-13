ЖКХ

«Экопром» доставил партию мусорных контейнеров в псковские деревни

«Экопром» доставил партию контейнеров для сбора мусора в деревни Исса, Рубилово и Новгородка Велейской волости Пушкиногорского района. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Волость из своего небогатого бюджета выделила средства на оборудование площадок. Люди искренне радуются обновкам по одной простой причине - теперь порядка на земле, где они живут, будет больше», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

Он также отметил, что партии контейнеров, в том числе и для раздельного сбора мусора, «Мехуборка Псков» сейчас доставляет в крупные города, поселки и отдаленные деревни области. Так, пластиковые контейнеры появились в Пушкинских Горах.

«Неоднократно в Собрании на парламентских часах депутаты разбирали тему обращения с твердыми коммунальными отходами в нашей области, в адрес регоператора звучала критика. Проблемы еще есть, но есть и позитив», - подытожил Армен Мнацаканян.