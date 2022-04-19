«PROПРАВО»: О праве граждан на качественные жилищно-коммунальные услуги. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию очередного выпуска программы «PROПРАВО», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская поговорила о праве граждан на качественные жилищно-коммунальные услуги. Для детального обсуждения этой темы она пригласила в студию председателя Общественного совета при комитете по строительству ЖКХ Псковской области, руководителя управляющей компании «Микрорайон № 2+» Дмитрия Гусакова.