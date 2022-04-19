Борис Елкин: Мы задумываемся об отключении отопления

Глава администрации Пскова Борис Елкин рассказал горожанам, когда произойдет отключение отопления в жилых домах. Этой теме он уделил внимание во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».
При этом он подчеркнул, что горожане не должны испытать никакого дискомфорта.
Напомним, отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов С и ниже, и заканчивается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов С и выше.