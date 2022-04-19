ЖКХ

Почти 50 многоквартирных домов в Пскове перешли на прямые договора с ПТС в марте

48 многоквартирных домов в Пскове перешли на прямые договора с муниципальным предприятием «Псковские тепловые сети» в марте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Отрадно, что все больше жильцов многоквартирных жилых домов города Пскова принимают решение в пользу перехода на прямые договоры с МП города Пскова "Псковские тепловые сети". Для статистики, только в марте 2022 года это сделали еще 48 многоквартирных жилых домов», – отметили в пресс-службе.

В ПТС объяснили, почему жильцы многоквартирных домов получают сразу две квитанции.

«В середине марта потребители уже получили квитанцию за отопление и горячее водоснабжение от своих управляющих организаций, с указанием периода: "Март 2022". Поскольку управляющие компании выпускают квитанции за содержание и ремонт в течение расчетного периода, как правило, до 20 числа текущего месяца, то и при распечатке квитанций за коммунальные услуги указывают текущий месяц, хотя они производят начисление за предыдущий, в нашем случае – это февраль. Таким образом, в марте 2022 года граждане получили квитанции от управляющих организаций с указанием периода: "Март 2022", но фактически в данной квитанции отражены начисления за февраль 2022 года, так как снятие показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии на отопление, прием и передача показаний индивидуальных приборов учета горячей воды осуществляется с 23 по 30 числа текущего месяца», – рассказали в пресс-службе.

С марта 2022 года начисления производит муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети». «В первой половине апреля потребители получили квитанцию, отличающуюся от предыдущей. Это была квитанция иного образца, с новым лицевым счетом на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, отражающая фактическое потребление за март 2022 года. Следует обратить внимание, что, в случае не передачи показаний индивидуальных приборов учета горячей воды, начисление производится, исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, а в случае отсутствия информации о среднемесячном объеме потребления – по нормативам потребления», – добавили в ПТС.

Передать показания возможно любым удобным способом:

через мобильное приложение «Сбербанк онлайн»;

через личный кабинет на сайте предприятия;

по телефону оператора 20-17-66;

по телефону +7-921-210-88-99 (автоматический прием показаний);

по электронной почте orn1@pts.pskov.ru;

Для граждан также доступно в Google Play и App Store мобильное приложение «ЖКХ: Личный кабинет», где можно просмотреть начисления, актуальную квитанцию, подать показания счетчиков и посмотреть предыдущие показания. Активировать приложение можно с помощью кода доступа, который указан на квитанции в поле «Код доступа для мобильного приложения».