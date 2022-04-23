ЖКХ

Горводоканал заменил аварийный участок водопровода на улице Коммунальной в Пскове

Сотрудники Горводоканала завершили работы по замене аварийного участка водопровода у дома №67 на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Горводоканал»

Вместо старой стальной трубы диаметром 219 мм специалисты предприятия проложили новую полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм.

«Для жителей этого микрорайона произведенные работы значимы, потому что в случае внештатных ситуаций этот участок будет служить перемычкой между двумя водоводами, что позволит во время ремонтных работ отключать наименьшее количество абонентов, запитав их по временной схеме», - отметили в пресс-службе.

При выполнении работ возникли трудности из-за большого насыщения этого участка другими коммуникациями. «Однако раскопка была произведена с ювелирной точностью, а работы выполнены в установленный срок», - подчеркнули на предприятии.

На сегодняшний день запланировано восстановление грунта и благоустройство территории.