Горводоканал заменил аварийный участок водопровода на улице Коммунальной в Пскове

Сотрудники Горводоканала завершили работы по замене аварийного участка водопровода у дома №67 на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Горводоканал»
Вместо старой стальной трубы диаметром 219 мм специалисты предприятия проложили новую полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм.
При выполнении работ возникли трудности из-за большого насыщения этого участка другими коммуникациями. «Однако раскопка была произведена с ювелирной точностью, а работы выполнены в установленный срок», - подчеркнули на предприятии.
На сегодняшний день запланировано восстановление грунта и благоустройство территории.