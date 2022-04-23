ЖКХ

Завхоз требуется псковскому Горводоканалу

Муниципальному предприятию города Пскова «Горводоканал» требуется завхоз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

В обязанности завхоза входит руководство работой по хозяйственному обслуживанию предприятия, обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, его восстановление и пополнение, а также соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей территории.

Основная задача – следить за состоянием помещений, обеспечивать подразделения предприятия мебелью и хозяйственным инвентарем, а также канцтоварами.

В подчинении завхоза находятся дворники и уборщики, поэтому при выполнении своих должностных обязанностей завхоз должен руководить их работой, вести табель учета рабочего времени подразделения.

Требования к кандидату:

среднее или высшее образование;

стаж работы по специальности не менее трех лет;

владение компьютером на уровне уверенного пользователя, в том числе умение пользоваться компьютерными программами учета материальных ценностей;

кроме того, потребуется обладать организаторскими способностями, коммуникабельностью, быть энергичным и позитивно настроенным.

Заработная плата – 28 000 рублей.

Телефон для справок: 79-20-20 (в рабочее время).

Электронная почта: grigoreva_nv@vdkpskov.ru.