ЖКХ

В Пскове ждут выделения финансирования на строительство станции умягчения воды

В Пскове ждут выделения финансирования на строительство станции умягчения воды. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин на сессии гордумы 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Строительство станции умягчения воды: будем строить станцию или нет?» - поинтересовался депутат Григорий Стороненков.

«Станцию строить будем. Вопрос стоит в федеральном финансировании. Как будет распоряжение правительства о выделении средств, они будут заложены», - ответил Борис Елкин.

Напомним, в июле 2021 года по итогам прямой линии президент дал поручение проработать вопрос повышения качества водоснабжения в Пскове. В рамках реализации данного решения муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» в октябре заключило с ООО «Полипласт» (Псков) договор на разработку проекта строительства станции умягчения воды, подаваемой с подземного водозабора.