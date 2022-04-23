ЖКХ

Эксперт о современной системе отопления Пскова: Мы не разжигаем котлы спичками

Что необходимо для внедрения современной системы отопления, рассказал сотрудник аварийно-диспетчерской службы «Псковских тепловых сетей» Максим Лебедов сегодня, 26 апреля, в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM)

«Наше предприятие не стоит на месте, мы не разжигаем котлы спичками. У нас везде внедряются современные технологии, например, автоматика как на насосах, так и на котельном оборудовании. Управление котлом уже не предполагает беготни вокруг него», – объяснил Максим Лебедов.

Сотрудник аварийно-диспетчерской службы отметил, что для внедрения современной системы отопления следовало бы проложить большее количество труб, чтобы были «закольцовки», чтобы была возможность работать по резервным схемам. Такую систему уже внедрили в нескольких районах области, но предприятие пока не имеет финансовых возможностей для масштабного воплощения.