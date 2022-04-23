Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об организации «Тепло нашего города»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Казалось бы, что объединяет в одной студии людей разных профессий и увлечений? Ответ прост — все они являются представителями недавно созданной общественной организации «Тепло нашего города». Участники программы расскажут о миссии организации, принципах ее работы и о проектах, которые планируются к реализации.
«Тепло нашего города» - это что-то про отопление? Какие преимущества общественной организации даст регистрация в форме НКО? Чем «Тепло нашего города» заинтересовало сотрудницу ПТС, спортсмена и общественника?
Трансляция завершена