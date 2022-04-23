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Водный поверенный

27.04.2022 13:44|ПсковКомментариев: 0

В апреле по почтовым ящикам псковичей прокатилась очередная волна как бы уведомлений об обязательной поверке счетчиков на воду. Старый рекламный трюк коммерсантов: составить рекламную листовку так, чтобы она была похожа на официальную бумагу и собирать деньги с испуганных потребителей коммунальных услуг. Псковская Лента Новостей выяснила, как реагировать на подобные «уведомления» и что на самом деле нужно делать со счетчиками: кто может их поверять, как часто нужно это делать и что будет, если не уложиться в сроки.

 

Листовки по ящикам раскладывают мошенники?

По закону назвать такие действия мошенническими нельзя. Листовки — обычная реклама. Но составленная со знанием дела. На белой бумаге а-ля квитанция гордо стоит слово «Извещение» с неким номером, который ничего не значит. Под ним текст, написанный официальным языком. Дескать, в течение такого-то срока в вашем доме проходит поверка приборов учета. Отсылка к закону о подобной обязанности собственников. И телефон, по которому нужно «согласовать время». Как будто дело уже решенное и более того — строго обязательное к исполнению.

Важно помнить, что Горводоканал поверку не проводит, у организации нет соответствующей лицензии, необходимого оборудования и специально обученных сотрудников в штате. Значит, любая бумажка из почтового ящика, где сказано о поверке счетчиков — не официальное уведомление, а коммерческая реклама. Реагировать ли на нее — лично дело каждого собственника. Рекомендуем рассказать об этом пожилым родственникам. Дисциплинированных людей старой закалки проще всего ввести в заблуждение.

Что это вообще такое — поверка?

Во время поверки специалист с помощью датчиков устанавливает, не привирает ли счетчик. И выдает заключение, можно ли его использовать дальше, или нужно менять.

Как часто нужно поверять счетчик?

Поверка — действительно, обязанность собственников. Но наступает она не тогда, когда дом обрабатывают коммерсанты, а в свой срок. С завода-изготовителя счетчики выходят гарантированно точными. То есть новый прибор работает исправно. Через какой промежуток времени ему предстоит первая поверка, указано в техническом паспорте. Как правило, этот срок составляет шесть лет для счетчиков холодной воды, четыре года – для горячей.

Как узнать, когда была последняя поверка?

Вполне жизненная ситуация: документы последней поверки потерялись. Самый надежный способ выяснить, когда она проходила — связаться с водоканалом. Там точно есть данные, так как после монтажа новых счетчиков или поверки старых, собственники сообщают на предприятие о произведенных манипуляциях. Поверка счетчика в срок — обязанность собственника, но водоканал помогает о ней не забыть. За два месяца до окончания срока предыдущей поверки программа автоматически добавляет предупреждение в квитанцию на оплату. Важно, что это не отдельная бумажка (как в случае с коммерческими «уведомлениями»), а стандартный счет. Шанс пропустить важный срок минимален.

Что будет, если не поверить счетчик вовремя?

Платить придется больше. Первые три месяца после истечения срока поверки водоканал будет выставлять квитанции по среднемесячным показателям. После этого перейдет на расчет платы по нормативу, умноженный на полтора. Коэффициент 1,5 для потребителей холодного водоснабжения без приборов учета или с неповеренными приборами установлен правительством.

В Пскове куб холодной воды стоит 28,55 рубля, водоотведение - 22,62 рубля. Норматив потребления на одного человека составляет 1,7 — 7,6 кубов. Сколько точно кубов насчитают за конкретную квартиру, зависит от типа дома. Учитывается даже длина ванны. Разновидности домов и точные нормативы для каждого прописаны в приказе областного комитета по ЖКХ №141-ОД от 21.12.2016 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек на территории Псковской области».

Итоговая сумма в квитанции сложится так: норматив в кубах нужно умножить на количество зарегистрированных (если в квартире никто не прописан – на количество собственников), результат умножить на стоимость одного куба и еще раз умножить на повышающий коэффициент 1,5. Проделать эту операцию два раза, для потребления воды и для ее отведения. Получившиеся цифры сложить, выйдет «итого» из нового счета. Цифры могут в разы отличаться от тех, что приходят с исправным счетчиком.

Куда обращаться за поверкой?

Поверка — платная услуга. Контору, которая ее окажет, собственник может выбрать по своему вкусу. Первый же запрос в поисковике выдаст несколько организаций. Стоимость по городу 500-600 рублей. Что важно учитывать? Бывают скидки для пенсионеров или от количества счетчиков. Кто-то попросит скрутить прибор и принести в лабораторию, другие все сделают на дому. Но самое важное, еще на этапе консультаций задать вопрос: «Подаете ли вы сведения о поверке в систему "Аршин"?» Доступ к этой федеральной базе данных имеют только компании, работающие легально. С ней же водоканал будет сверять данные о поверке. Если в системе их не окажется, поверка засчитана не будет.

Как самостоятельно определить, что контора, выполняющая поверку, работает легально?

Каждая компания, занимающаяся поверкой счетчиков, должна иметь аккредитацию. Это гарантия, что они не продлят работу прибора, который давно износился. И что на водоканале примут результаты их поверки. Имеет ли фирма допуск, можно проверить на сайте Росаккредитации. Нужно знать название фирмы или номер ИНН. Не стоит пугаться, если система выдает несколько компаний с похожими названиями, но не одна из них не зарегистрирована в Пскове. Юридический адрес может быть, какой угодно, а в Пскове работает представительство. Именно такой случай с компанией, которая последней разложила рекламу-уведомления по почтовым ящикам горожан. Зарегистрирована она на Урале. База данных говорит о том, что ее лицензия приостановлена.

Можно ли вместо поверки поставить новый счетчик?

Полное право собственника квартиры, поверять старый счетчик или ставить новый. Вариант с заменой прибора зачастую выбирают после нескольких поверок. Владельцы квартир опасаются, что счетчик уже свое отслужил, процедуру успешно не пройдет, а платить за выезд специалистов все равно придется. Цена нового счетчика в псковских магазинах начинается от 750 рублей. Поставит его сантехник из управляющей компании, а за составлением акта о вводе в эксплуатацию нужно обращаться в Горводоканала, теплосети или управляющую компанию, в зависимости от того, с кем у собственника договор на водоснабжение и водоотведение.

Нужно ли что-то делать после поверки?

О поверке или замене прибора учета нужно сообщить в Горводоканал по телефону или адресу электронной почты, указанному в ежемесячной квитанции на оплату.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #ЖКХ #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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