ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: О прокурорском надзоре в сфере ЖКХ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в эфире ПЛН-ТВ (102.6 FM) сегодня, 28 апреля. На этот раз ведущий - член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов - предлагает поговорить о прокурорском надзоре в сфере ЖКХ.

Для обсуждения этой темы он пригласил в студию начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Евгения Шевченко.

Напомним, «Коммунальный ликбез» - это программа, в которой ведущий Алексей Кириллов и приглашенные эксперты простыми словами рассказывают о сложных темах ЖКХ-проблематики.