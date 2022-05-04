ЖКХ

Еще 11 лифтов заменили в Пскове

Еще 11 лифтов заменили в городе Пскове в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

Так, подрядная организация заменила пассажирские лифты в двух домах по адресам:

- улица Госпитальная, 15;

- улица Юбилейная, 34.

Работы выполнил подрядчик - ООО «МЛМ Невский Лифт». После демонтажа старых лифтов организация заменила лифтовое оборудование, в том числе установила новые двигатели, лебедки, лифтовые кабины и обрамления порталов.

Также подрядчик отремонтировал лифтовые шахты, машинные и блочные помещения, провел пусконаладочные работы, полностью заменил системы электроснабжения в лифтовых шахтах и машинных помещениях, а также элементы автоматизации и диспетчеризацию лифтового оборудования.

В ФКР напомнили, что лифты введут в эксплуатацию после контрольного осмотра специалистами Ростехнадзора.