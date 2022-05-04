ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» о качестве псковской воды

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - главный технолог муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о качестве псковской воды.

Каковы главные проблемы воды в Пскове? Какие используются технологии подъема воды, как происходит очистка, можно ли пить псковскую водопроводную воду в 2022 году? Откуда сегодня берется вода, текущая из кранов в наших квартирах? Сильно ли санкции ударили по работе «Горводоканала» и каков процент импортной составляющей в псковском водохозяйстве?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.