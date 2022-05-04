ЖКХ

Водоснабжение восстановили в доме на улице Металлистов в Пскове

Завершились работы по капитальному ремонту инженерных систем в доме №7 на улице Металлистов в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капремонта Псковской области

Подрядная организация ООО «Стройподряд» выполнила работы по ремонту инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения - заменила магистральные трубы и стояки в местах общего пользования, выполнила изоляцию труб в подвальном помещении, установила общедомовые приборы учета потребления холодной воды.

Также в подвальном помещении рабочие смонтировали насосную установку, оснащенную шкафом управления, запорной арматурой, автоматикой и коллектором. Теперь дом будет обеспечен необходимым напором подачи холодной воды. В жилых помещениях тоже заменили стояки холодного водоснабжения и водоотведения, добавили в фонде.

«Все работы выполнены качественно, в полном объеме и с опережением планового срока», – подвели итог специалисты.

Ранее в указанном многоквартирном доме был проведен капитальный ремонт системы теплоснабжения, собираемость взносов на него составила порядка 89%, добавили в фонде.