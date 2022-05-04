ЖКХ

В России увеличат размер аванса для подрядчиков капремонта многоквартирных домов

В России увеличат размер аванса для подрядчиков капремонта многоквартирных домов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Правительство России».

«Господдержка компаний, занимающихся капремонтом многоквартирных домов, позволит избежать срыва сроков проведения работ, обеспечит их качество и поддержит финансовую стабильность предприятий», – говорится в сообщении..

Региональные операторы смогут увеличивать размер аванса подрядным организациям до 50% стоимости работ, если в договоре с подрядчиком будет предусмотрено казначейское или банковское сопровождение.

Аванс может достигать и 80% стоимости работ, если договор о проведении капремонта включает в себя приобретение материалов и оборудования. При этом подрядчик должен будет предоставить акт об их приемке.

Как отмечается в сообщении, в части цены договора постановлением предусмотрена возможность ее увеличения по соглашению сторон не более чем на 30%.