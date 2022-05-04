ЖКХ

Правительство поддержит инвестпроекты по обращению с отходами

Инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации коммунальных отходов, смогут получить кредиты по льготной ставке не выше 12,5%. Оставшуюся часть ставки банкам компенсирует государство, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Затем можно будет получить средства на проекты по строительству, реконструкции или модернизации объектов по обращению с отходами, которые реализуются при софинансировании «Российского экологического оператора».

Мера входит в план первоочередных действий в условиях внешнего санкционного давления, отмечается в сообщении.