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Правительство России обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня

Кабмин РФ обнулил плату за газ для мемориалов Вечного огня. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое закрепляет обнуление платы за поставки газа, а также услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах. Решение принято в рамках поручения президента. Такую задачу (президент РФ) Владимир Путин поставил в феврале 2022 года по итогам одного из совещаний с членами правительства», — цитирует сообщение агентство «Прайм».

Подчеркивается, что в апреле Госдума и Совфед приняли закон, который наделил кабмин полномочиями по определению принципа безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. Новое постановление закрепляет этот принцип.

«Обнуление платы позволит не допустить ситуации, когда огонь, зажжённый в честь погибших защитников Отечества, гас из-за неуплаты или просрочки оплаты за топливо. Реестр Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях вне таких захоронений будет вести министерство обороны РФ», — добавляется в сообщении.

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Напомним, 12 января заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании президента РФ с членами правительства предложил установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней. По его словам, порядок их работы в стране до сих пор четко не определен. Это уже несколько раз приводило к тому, что за долги со стороны муниципальных властей такие огни тушили. Глава государства инициативу поддержал.

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С инициативой законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней на территории России выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, координатор федерального партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн на заседании оргкомитета партии «Наша Победа» 7 декабря 2021 года.