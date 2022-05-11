ЖКХ

В «Экопроме» высказались по поводу успехов псковичей в сортировке мусора

Наилучших успехов в сортировке мусора в Псковской области добились жители районов, а вот в городе Пскове ситуация пока оставляет желать лучшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«У жителей районов сортировка ТКО проходит с большим успехом, чем у жителей Силово-Медведово (микрорайон Пскова - ред.), куда сегодня приехала наша ремонтно-эксплуатационная служба для ремонта контейнеров.

Собственно, сортировка "во всей красе". Жаль, что жителям районов хватило месяца, чтобы научиться сортировать мусор, а некоторым не хватило и года», - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что желтые баки для пластика начали появляться на территории области немного больше месяца назад. В Пскове же желтые контейнеры филиала ООО «Экопром» для вторсырья появились почти год назад.