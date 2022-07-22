ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о вывозе ТКО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ключевая тема - «Вывоз ТКО: проблемные вопросы и перспективы». Ведущий Константин Калиниченко и директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев будут разбираться в ряде ситуаций, которые являются следствием, скорее, недопонимания участниками реформы своих обязанностей или нежелания их исполнять.

Если мусорный контейнер сломался, за чей счет его будут менять? Что делать с крупногабаритным мусором, которым захламляют обычные контейнерные площадки? Есть ли сложности с оплатой квитанций за вывоз ТКО и как они решаются?

Трансляция завершена.