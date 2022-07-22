ЖКХ

Жители острова имени Залита задолжали «Экопрому» 150 тысяч рублей за вывоз ТКО

Жители острова имени Залита задолжали «Экопрому» 150 тысяч рублей за вывоз ТКО. Об этом сообщил директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На сегодняшний день там проживают 270 человек, реально там постоянно живут 70 человек. Всего с острова платится 5 тысяч. Долг перед регоператором на сегодняшний день - 150 тысяч, это с первого дня реформы. А тратим в месяц при вывозе ТКО 80 тысяч рублей. При этом мы не останавливаемся и продолжаем вывозить», — отметил он.

Александр Киселев добавил, что собственных технических возможностей отправляться на остров у компании нет, поэтому она зависит от подрядчика, который занимается перевозкой ТКО. В прошлом году это был корабль с дополнительной лодкой на буксире, в этом году компания работает только с одним небольшим кораблем.

Директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») подчеркнул, что при первой же возможности сотрудники компании сразу же отправляются на уборку острова.