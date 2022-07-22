Жители острова имени Залита задолжали «Экопрому» 150 тысяч рублей за вывоз ТКО. Об этом сообщил директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Александр Киселев добавил, что собственных технических возможностей отправляться на остров у компании нет, поэтому она зависит от подрядчика, который занимается перевозкой ТКО. В прошлом году это был корабль с дополнительной лодкой на буксире, в этом году компания работает только с одним небольшим кораблем.
Директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») подчеркнул, что при первой же возможности сотрудники компании сразу же отправляются на уборку острова.