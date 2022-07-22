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ЖКХ

Жители острова имени Залита задолжали «Экопрому» 150 тысяч рублей за вывоз ТКО

22.07.2022 15:56|ПсковКомментариев: 0

Жители острова имени Залита задолжали «Экопрому» 150 тысяч рублей за вывоз ТКО. Об этом сообщил директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На сегодняшний день там проживают 270 человек, реально там постоянно живут 70 человек. Всего с острова платится 5 тысяч. Долг перед регоператором на сегодняшний день - 150 тысяч, это с первого дня реформы. А тратим в месяц при вывозе ТКО 80 тысяч рублей. При этом мы не останавливаемся и продолжаем вывозить», — отметил он.

Александр Киселев добавил, что собственных технических возможностей отправляться на остров у компании нет, поэтому она зависит от подрядчика, который занимается перевозкой ТКО. В прошлом году это был корабль с дополнительной лодкой на буксире, в этом году компания работает только с одним небольшим кораблем.

Директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») подчеркнул, что при первой же возможности сотрудники компании сразу же отправляются на уборку острова.

Теги: #ТКО #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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