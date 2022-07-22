ЖКХ

В Великих Луках приступили к реконструкции котельной №15

В Великих Луках приступили к реконструкции котельной №15. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

«Сегодня начали работы по реконструкции котельной №15, которая обслуживает северный микрорайон. В рамках данных работ будет заменен водогрейный котел и вспомогательное оборудование. Это увеличит мощность котельной, позволит подключать новых абонентов и повысит надежность котельного оборудования», — отметил он.

Реконструкция ведется в рамках проекта «Модернизация системы теплоснабжения города Великие Луки».

Срок выполнения работ по условиям контракта: июль – ноябрь. «В настоящее время подрядная организация выполняет мероприятия по приобретению необходимых материалов и оборудования для производства работ и уже приступила к выполнению демонтажных работ», — добавил Николай Козловский.