ЖКХ

Управляющую компанию хотят лишать лицензии за нарушения даже в одном доме

Угроза потери лицензии мотивирует управляющую компанию работать лучше, считает комитет Госдумы по ЖКХ, разработавший новый законопроект.

Управляющим компаниям сейчас надо получать сразу две лицензии — как на вид деятельности, так и на управление каждым конкретным домом, рассказала зампред думского комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева. Но первую лицензию аннулируют, только если УК лишилась права управления 15 процентами домов, — это может быть и один МКД, но только если речь идет о небольшой организации, пишет «Парламентская газета».

По ее мнению, лицензия на управление конкретным домом подменяет решение собственников оценкой государства в лице жилинспекции, которая сама решает, разрешить ли УК управлять тем или иным домом. «При этом, как правило, не проводится никаких проверок, — отметила она. — Из-за существующих правил решения о смене УК порой затягиваются на годы, а нередко бывают коррупционными».

В законопроекте предложено выдавать одну лицензию — на осуществление деятельности УК, — и перечислены основания для ее аннулирования. Это могут быть три судебных решения за год, подтверждающие грубые нарушения компанией своих обязательств, а также банкротство. При этом УК утрачивает право работать сразу со всеми домами, что находятся под ее управлением.

Сделать собрания собственников более прозрачными призвана еще одна инициатива комитета Госдумы по ЖКХ. Там подготовили законопроект, по которому жителей будут оповещать о проведении сходов по электронной почте, а результаты, помимо Интернета, должны быть на видном месте в подъездах в распечатанном виде.

«Так люди смогут убедиться, что их голоса посчитали правильно и что они вообще участвовали в собрании, поскольку сейчас бывает, что мнение искажается или появляются подписи тех, кто вообще не голосовал», — объяснила Светлана Разворотнева.

Если у кого-то из жильцов возникнут сомнения в подлинности протокола, он сможет обратиться в жилинспекцию, которая должна проверить, соблюдены ли правила проведения собрания. А если таких сомневающихся окажется больше десяти процентов собственников, то инспекция обратится в правоохранительные органы и суд для признания решения недействительным. При этом учитывать и исполнять липовые решения будет нельзя.