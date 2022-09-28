ЖКХ

Фонду капремонта в Псковской области разрешили оплачивать в качестве аванса более 30% стоимости услуг

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в региональный закон «Об организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах». Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В соответствии с федеральным законодательством, областной закон дополнили нормой, определяющей, что региональный оператор вправе уплачивать в качестве аванса более чем 30% стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту.

Кроме того, документ содержит ряд технических правок в части обновления понятий.

Законопроект приняли в двух чтениях, депутаты проголосовали единогласно.