ЖКХ

Псковичам объяснили, как передать показания теплосчётчиков

Домам в Пскове, перешедшим на прямые договоры, показания индивидуальных приборов учета горячей воды, информацию о поверке приборов учета необходимо передавать до 30 числа. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Псковичи могут передать показания следующим образом:

по телефону +7-921-210-88-99 (автоматический прием показаний);

по электронной почте orn@pts.pskov.ru ;

по телефону оператора 20-17-66;

при оплате квитанции;

через личный кабинет на сайте предприятия;

через мобильное приложение «ЖКХ: Личный кабинет» (в Google Play и App Store).

На предприятии напомнили, что расчёт платы за коммунальную услугу по горячей воде производится согласно показаниям установленных индивидуальных приборов учёта горячей воды, а если их нет – исходя из нормативов потребления ресурсов, утверждённых органами государственной власти субъектов РФ (части 1 статьи 157 ЖК РФ).

Потребители услуг должны снимать показания с индивидуальных приборов учета и своевременно предоставлять сведения для формирования платежных документов за коммунальные услуги:

в МП Пскова «ПТС» с прибора учета горячей воды (для начислений платы по горячей воде),

в МП Пскова «Горводоканал» с прибора учета горячей воды и прибора учета холодной воды (для начислений платы за потребление непосредственно холодной воды, канализирование холодной и горячей воды).

При непередаче показаний индивидуальных приборов учета, в соответствии с подпунктом «а» пункта 59 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 № 354, плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям прибора учета за период не менее 6 месяцев, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого помещения, а далее по истечении указанного в пункте 59 Правил предельного количества расчетных периодов, за которые плата за коммунальную услугу определяется по данным, предусмотренным указанным пунктом, плата за коммунальную услугу рассчитывается в соответствии с пунктом 42 Правил исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, уточнили в пресс-службе.

В дальнейшем, при предоставлении сведений о показаниях прибора учета, потребителю производится перерасчет размера платы.

Расчетный центр МП Пскова «ПТС» расположен по адресу: Псков, улица Олега Кошевого, 6. Часы работы с понедельника по четверг: 8:00 - 17:15; пятница: 8:00 - 16:00, обед: 12:00 - 13:00.