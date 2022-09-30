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ЖКХ

Из-за шквалистого ветра псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

03.10.2022 10:08|ПсковКомментариев: 0

Сильный шквалистый ветер и ливни ожидаются в Псковской области. Филиал компании «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании. 

 

 

Видео: филиал компании «Россети Северо-Запад»

К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что непогода сохранится до конца дня, отметили в компании. 

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании: 8-800-220-0-220.

Теги: #регион60 #электроэнергия #Россети
Источник: Псковская Лента Новостей
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