ЖКХ

Из-за шквалистого ветра псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Сильный шквалистый ветер и ливни ожидаются в Псковской области. Филиал компании «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Видео: филиал компании «Россети Северо-Запад»

К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что непогода сохранится до конца дня, отметили в компании.

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Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании: 8-800-220-0-220.