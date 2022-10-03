ЖКХ

Фасад многоквартирного дома капитально отремонтировали в Усвятах

Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома №5 на улице Юбилейной завершились в Усвятах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капремонта региона.

Фото: Фонда капитального ремонта Псковской области

Работы выполнила подрядная организация ООО «Созидатель». Она забетонировала цоколь и отмостки после очистки стен от старой штукатурки, выполнила устройство монолитного бетонного крыльца, которое меньше подвержено разрушению от осадков и предупреждало попадание воды в подъезд.

Также рабочие установили новую металлическую входную дверь, выполнили устройство козырька над входом в подъезд, смонтировали водосточную систему. Установили новое пластиковое окно с поворотно-откидным механизмом на лестничной площадке, ранее окно было «глухое» и не открывалось.

«Ремонт фасада указанного дома выполнен в установленные сроки, приёмочная комиссия высоко оценила качество выполненных работ», – сообщили в учреждении.

Сотрудники фонда также отметили, что собираемость взносов на капитальный ремонт в доме № 5 на улице Юбилейной составляет 93,73%.

Дополнительно они рассказали, что краткосрочный план по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2022 год в Усвятском районе выполнен, в 2023 году запланировано проведение работ по капитальному ремонту подвальных помещений в домах по следующим адресам: