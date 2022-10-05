«Псковэнергосбыт»: первыми счета за электроэнергию получили обладатели личных кабинетов физлиц

Сентябрьские счета за электроэнергию размещены в личных кабинетах физических лиц на сайте АО «Псковэнергосбыт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Сумма к оплате находится в верхней части главной страницы личного кабинета. Детализация расчета за сентябрь есть в разделах «Начисления и платежи» и «Квитанции».
При оплате в личном кабинете физлиц комиссия за операцию не взимается, а деньги поступают на лицевой счет сразу.
Изображение: «Псковэнергосбыт»
Оплатить счет за электроэнергию без комиссии можно в личном кабинете или на сайте АО «Псковэнергосбыт» без регистрации в ЛК.
Ранее жителям Псковской области разъяснили способы передачи показаний электросчетчиков.