ЖКХ

«Псковэнергосбыт»: первыми счета за электроэнергию получили обладатели личных кабинетов физлиц

Сентябрьские счета за электроэнергию размещены в личных кабинетах физических лиц на сайте АО «Псковэнергосбыт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Сумма к оплате находится в верхней части главной страницы личного кабинета. Детализация расчета за сентябрь есть в разделах «Начисления и платежи» и «Квитанции».

При оплате в личном кабинете физлиц комиссия за операцию не взимается, а деньги поступают на лицевой счет сразу.





Изображение: «Псковэнергосбыт»

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Оплатить счет за электроэнергию без комиссии можно в личном кабинете или на сайте АО «Псковэнергосбыт» без регистрации в ЛК.

Ранее жителям Псковской области разъяснили способы передачи показаний электросчетчиков.