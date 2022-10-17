ЖКХ

Можно ли не платить за ЖКХ при потере работы, объяснили россиянам

Оплату жилищно-коммунальных услуг можно отсрочить. Об этом сообщила юрист, эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Евгения Юнисова.

В случае временной утраты трудоспособности или в случае потери источника дохода и невозможности быстро найти новый россиянам может быть предоставлена отсрочка по оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Чтобы ее получить, нужно обратиться в управляющую организацию, посоветовала Евгения Юнисова.

«Что касается временной утраты трудоспособности, заработка и так далее, то это предмет для договоренности с управляющей организацией. Лучше подтвердить свои слова справкой (например, медицинской, – ред.). Если речь идет о длительной утрате работы, то за справкой можно обратиться в органы по трудоустройству. Там же, кстати, на определенных условиях могут назначить пособие, которое поддержит человека в этот трудный период. Потом нужно написать заявление в управляющую организацию об отсрочке или рассрочке платежей за жилищно-коммунальные услуги. Лучше решить этот вопрос путем соглашения, а не доводить дело до суда, потому что это всегда дополнительные расходы», – цитирует эксперта радио Sputnik.

Не платить за ЖКУ можно лишь ограниченное количество времени, уточнила юрист. По ее словам, продолжительность отсрочки будет зависеть от договоренности с управляющей организацией.

«Если удастся договориться с управляющей организацией об отсрочке платежей за ЖКУ, то надо будет написать обязательство о погашении задолженности в будущем. В тексте может быть закреплено, что долг вы будете погашать постепенно. Непогашенные долги для управляющей компании – это риск, потому что у них тоже есть обязательства перед ресурсоснабжающими организациями и персоналом. Не взыскивать долги совсем никто себе позволить не может. Долг будет взыскан рано или поздно», – предупредила Евгения Юнисова.