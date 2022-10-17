Способы распознать лже-коммунальщиков назвали россиянам

Псевдо-коммунальщики делают поквартирный обход, предлагая платные услуги. Они часто работают группами, их все сложнее отличить от настоящих. Таких мошенников становится всё больше - полиция по всей стране часто получает заявления от пострадавших. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Роскачества.
Чаще всего лже-коммунальщики предлагают провести:
Мошенники могут не только предлагать на месте заменить счетчик или провести установку фильтра или трубы, но и запугивать штрафами и санкциями, если жилец прямо сейчас не согласится на замену оборудования. Чаще всего с оборудованием в квартире все в порядке, оно не нуждается ни в проверке, ни в переустановке. И если хозяева квартиры соглашаются на уговоры лже-коммунальщиков, они рискуют не только потерять деньги, но и установить в своей квартире оборудование сомнительного происхождения, которым может быть опасно пользоваться, отметили эксперты.
Россиянам дали советы о том, как определить псевдо-коммунальщиков:
По замечаниям экспертов, мошенников выдает:
«Что делать, если к вам пришли с внеплановой проверкой коммунальщики? Если в квартире нет аварийной ситуации, сотрудникам коммунальных служб можно не открывать. Об аварийных ситуациях всегда знают диспетчеры, которым можно позвонить для уточнения информации», - отметили в Роскачестве.
Необходимо запросить удостоверение сотрудника. В нем должны содержаться ФИО человека, наименование и печать организации, включая ее ИНН и ОГРН (по которым можно «пробить» организацию на официальном сайте ФНС). Дополнительно можно запросить наряд на работы. Данные желательно записать или сделать фотографию. При этом пускать сотрудника в квартиру не нужно.
«Лучше позвонить самим в ту компанию, от лица которой проводится проверка, и сообщить им записанные данные о сотруднике. Там можно узнать, действительно ли проводится какая-то проверка и что проверяют», - советуют специалисты.
Пожилой человек может позвонить родственникам, а они уже могут сами позвонить в службы ЖКХ и уточнить о проверках. Дверь при этом открывать псевдо-коммунальщикам не стоит, заметили эксперты.
«Позвоните в полицию, если уверены, что к вам пришел мошенник. Причём о своем намерении позвонить в полицию можно сообщить псевдо-коммунальщикам. Так, в октябре прошлого года в Москве задержали мошенников, которые под видом сотрудников государственных и муниципальных организаций предлагали прочистить вентиляцию. Обманутые жильцы часто не обращаются с жалобами в полицию, что усложняет поиск мошенников и дает им возможность продолжать совершать преступления», - рассказал юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.