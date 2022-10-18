ЖКХ

Завершилась реконструкция участка канализации у деревень Неелово-2 и Подосье Псковского района

Реконструкция канализационного коллектора, расположенного на земельных участках в деревнях Неелово-2 и Подосье Псковского района, владельцем которого выступает особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», завершена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По контракту специалисты заменили старую трубу длиной 800 метров на новую и смонтировали смотровые колодцы. При работах использовали современные материалы отечественного производства.

Подрядчиком выступила псковская компания «Содружество-строй», работы завершили в установленные сроки.

Инженерное сооружение по большей части обслуживает несколько населенных пунктов, частично - ОЭЗ «Моглино». В первую очередь, с реконструкцией коллектора решена важная социальная функция - население получит качественную коммунальную услугу.

«Участок был самым аварийным. Теперь жители окрестных деревень могут не беспокоиться по этому поводу. Дальнейшая эксплуатация и обслуживания коллектора будет производиться в плановом режиме», - подчеркнул и. о. руководителя ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев.

Вопрос реконструкции канализационного коллектора находился на особом контроле губернатора региона Михаила Ведерникова и правительства Псковской области.