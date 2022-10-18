ЖКХ

Жители Псковской области в межотопительный период сократили долги за газ на 23%

В межотопительный период 2022 года просроченная дебиторская задолженность потребителей – физических лиц перед «Газпром межрегионгаз Псков» сократилась на 23%. Снижение суммы задолженности стало результатом комплексной работы, проводимой поставщиком газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

С мая по сентябрь специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» регулярно осуществляли рейды по отключению абонентов-неплательщиков. Мероприятия проводятся, чтобы остановить рост задолженности и стимулировать абонентов оплачивать накопившийся долг. Так, большинство абонентов погасили долги, чтобы не допустить отключение газа. В результате до начала отопительного сезона было оплачено около 10 млн рублей задолженности.

В ходе рейдов в связи с отказами погашения задолженностей газовики произвели 91 отключение, установив заглушку на газопроводе-вводе. Из них на сегодня 46% абонентов для возобновления поставки природного газа погасили долг, а также оплатили стоимость работ по отключению и повторному подключению к газораспределительной сети.

«"Газпром межрегионгаз Псков" призывает потребителей не доводить до отключения - вовремя оплачивать счета, не копить долги, а при наличии задолженности обратиться в абонентскую службу газоснабжающей организации по месту жительства для урегулирования ситуации», - отметила руководитель группы по работе с дебиторской задолженностью ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Елена Платоненко.