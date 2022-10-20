Новые механизмы раздельного сбора мусора предлагают региональные депутаты

Усовершенствовать федеральное законодательство для ускорения перехода на раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов предложили законодатели субъектов Северо-Запада. Обращение в правительство РФ 20 октября приняли делегаты конференции ПАСЗР в Мурманске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Вопросу раздельного сбора и накопления отходов в последние годы уделяется повышенное внимание, однако на федеральном уровне до сих пор не разработаны особенности расчёта платы за услугу по обращению с ТКО при переходе на их раздельное накопление. Также не утверждены методики расчёта дифференцированных тарифов и определения объёма раздельно собранных ТКО.
Отсутствие этих нормативных документов тормозит внедрение повсеместного раздельного накопления отходов, так как влечёт за собой увеличение расходов региональных операторов по обращению с ТКО, а значит, и рост тарифа. Поскольку расходы на утилизацию ТКО не учитываются при формировании тарифов, инвесторы не рассматривают возможность строительства объектов, на которых осуществляется компостирование отходов и производство из них топлива.
Реализацию инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО также тормозит отсутствие понятийного аппарата, законодательно регулирующего возможность производства топлива, технического грунта, компоста и других органических удобрений из твёрдых коммунальных отходов.
Кроме того, региональные законодатели предлагают усовершенствовать нормативно-правовое регулирование деятельности по раздельному сбору мусора.