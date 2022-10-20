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Новые механизмы раздельного сбора мусора предлагают региональные депутаты

Усовершенствовать федеральное законодательство для ускорения перехода на раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов предложили законодатели субъектов Северо-Запада. Обращение в правительство РФ 20 октября приняли делегаты конференции ПАСЗР в Мурманске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вопросу раздельного сбора и накопления отходов в последние годы уделяется повышенное внимание, однако на федеральном уровне до сих пор не разработаны особенности расчёта платы за услугу по обращению с ТКО при переходе на их раздельное накопление. Также не утверждены методики расчёта дифференцированных тарифов и определения объёма раздельно собранных ТКО.

Отсутствие этих нормативных документов тормозит внедрение повсеместного раздельного накопления отходов, так как влечёт за собой увеличение расходов региональных операторов по обращению с ТКО, а значит, и рост тарифа. Поскольку расходы на утилизацию ТКО не учитываются при формировании тарифов, инвесторы не рассматривают возможность строительства объектов, на которых осуществляется компостирование отходов и производство из них топлива.

Реализацию инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО также тормозит отсутствие понятийного аппарата, законодательно регулирующего возможность производства топлива, технического грунта, компоста и других органических удобрений из твёрдых коммунальных отходов.

Чтобы исправить существующую ситуацию, Парламентская Ассоциация предложила установить государственное регулирование цен на деятельность по утилизации ТКО с производством топлива с последующим учётом соответствующих расходов в составе предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.

Кроме того, региональные законодатели предлагают усовершенствовать нормативно-правовое регулирование деятельности по раздельному сбору мусора.

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«На конференции мы рассмотрели два перекликающихся между собой вопроса, связанных с совершенствованием реформы обращения с ТКО, - прокомментировал поддержанные ассоциацией инициативы депутатов из Псковской и Мурманской областей спикер регионального парламента Александр Котов. – Если нас поддержат на федеральном уровне, это внесёт значительный вклад в ускорение процессов раздельного сбора мусора и использования вторичной упаковки. Таким образом, мы сможем быстрее двигаться по пути сокращения твёрдых коммунальных отходов, подлежащих захоронению на полигонах, и достигнуть целей реформы – улучшить ситуацию в экологии нашей страны».