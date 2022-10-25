ЖКХ

Почему не всем псковичам приходят квитанции за отопление круглый год, объяснила эксперт

Почему одним потребителям квитанции от МП «Псковские тепловые сети» приходят круглый год, а другим - в отопительный сезон, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) объяснила инженер службы энергосбыта МП «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко.

«В Пскове 60% домов оснащены приборами общедомового учета. Жители таких домов оплачивают счета только в отопительный сезон. В остальное время от нас жители отдыхают. Прибор позволяет контролировать фактическое потребление ресурса в рамках дома и фиксировать его реальные объемы», – рассказала гостья студии.

Остальные потребители круглогодично оплачивают норматив – фиксированную сумму, которая несколько ниже, чем у горожан, живущих в домах с прибором общедомового учета.

«Узнать, есть ли прибор учета в конкретном доме, можно в системе ГИС ЖКХ», – добавила специалист.

Также она уточнила, что на квитанции ПТС указаны телефоны отделов, горячей линии, по которым могут обратиться горожане по всем интересующим вопросам.