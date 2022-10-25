В «Псковских тепловых сетях» назвали причину задвоения квитанций за услуги

Задвоение квитанций за услуги МП «Псковские тепловые сети» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) объяснила инженер службы энергосбыта предприятия Марина Даниленко.

«Поясню ситуацию, когда квитанция якобы задваивается в случае перехода на прямые договоры с предприятием. В один месяц потребителю могут прийти две квитанции. Тут вы должны прочитать, от кого они пришли. Первая – от управляющей компании, а переход на прямой договор с нами у вас с 1 ноября. Мы ждем от вас показаний, и в первых числах декабря наш бухгалтер выставляет вам квитанцию. Но месяцем позже выставляется квитанция от управляющей компании, от которой вы только что ушли. Этот кусок задолженности вы должны заплатить, так как это за предыдущий месяц», – пояснила специалист.