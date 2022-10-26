Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез» о секретах «управляек»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сегодня ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов пригласил в студию экс-руководителя управляющей компании Сергея Макарченко. В рамках программы они раскроют секреты «управляек».
Напомним, ведущий программы «Коммунальный ликбез» - член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов. Вместе с приглашёнными экспертами он простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.
Трансляций завершена