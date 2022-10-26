ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: Секреты «управляек». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 октября. Сегодня ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов пригласил в студию экс-руководителя управляющей компании Сергея Макарченко. В рамках программы они раскрыли секреты «управляек».

Напомним, ведущий программы «Коммунальный ликбез» - член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов. Вместе с приглашенными экспертами он простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.