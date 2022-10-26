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ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: Секреты «управляек». ВИДЕО

27.10.2022 13:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 октября. Сегодня ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов пригласил в студию экс-руководителя управляющей компании Сергея Макарченко. В рамках программы они раскрыли секреты «управляек».

Напомним, ведущий программы «Коммунальный ликбез» - член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов. Вместе с приглашенными экспертами он простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.

Теги: #ЖКХ #коммунальный ликбез #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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